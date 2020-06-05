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05 Haziran 2020, Cuma
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’dan ırkçılığa tepki

Altay’dan ırkçılığa tepki

, son dönemde dünya gündemine oturan ırkçılığa tepki göstererek yaşananlara duyarsız kalmadı. Futbolcular, bir araya gelip "Irkçılığa karşı atılan her adım, insanlığın aldığı nefes olacaktır" mesajı verdi.

, son dönemde dünya gündemine oturan ırkçılığa tepki göstererek yaşananlara duyarsız kalmadı. Futbolcular, bir araya gelip "Irkçılığa karşı atılan her adım, insanlığın aldığı nefes olacaktır" mesajı verdi. Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "Altay ırkçılık ve ayrımcılığa karşı söylemini her zaman koruyacaktır" ifadelerini kullandı.
  1. 5.6.2020
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