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05 Haziran 2020, Cuma
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Menemen’den operasyon

Menemen’den operasyon

genç bir kadro kurmak isteyen Menemenspor'da , alt ligleri taradıklarını açıkladı.

genç bir kadro kurmak isteyen Menemenspor'da , alt ligleri taradıklarını açıkladı. Laleci, "Genç yetenekleri takıma kazandıracağız. Burada gençlere değer veriliyor. Hem yarışmacı hem de yetiştirici misyonumuzu koruyacağız. Genç yabancı isimler de gündemimizde olacak" dedi.
  1. 5.6.2020
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