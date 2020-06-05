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05 Haziran 2020, Cuma
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‘Hedefimize ulaşacağız’

‘Hedefimize ulaşacağız’

'un tecrübeli orta sahası , iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve hedefe ulaşacaklarını dile getirdi.

'un tecrübeli orta sahası , iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve hedefe ulaşacaklarını dile getirdi. İstanbulspor maçıyla sezona yeniden başlayacaklarını belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Gelecek haftalardaki sonuçlar, bir sezon boyunca verdiğimiz emeğin karşılığı olacak. İnşallah hedefe ulaşacağız" diye konuştu.
  1. 5.6.2020
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