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05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Adana’da tempo artıyor

’da tempo artıyor

Adana’da tempo artıyor

Sezon hazırlıklarını sürdüren , günde çift idman yapıyor. gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda, temponun arttığı bildirildi.

Sezon hazırlıklarını sürdüren , günde çift idman yapıyor. gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda, temponun arttığı bildirildi. Tecrübeli hocanın oyuncularla birebir ilgilendiği ve turuncubeyazlıların keyifli olduğu gözlendi.
  1. 5.6.2020
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