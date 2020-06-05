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05 Haziran 2020, Cuma
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Zirvede kalırız

Zirvede kalırız

'ın gurbetçi golcüsü , zirvedeki avantajlarını koruyacaklarını ifade etti.

'ın gurbetçi golcüsü , zirvedeki avantajlarını koruyacaklarını ifade etti. Yoğun tempoda çalıştıklarını aktaran 32 yaşındaki forvet, "Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Fiziksel olarak toparlandık. Şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu. Mirkan'ın, 24 maçta 8 golü bulunuyor.
  1. 5.6.2020
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