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05 Haziran 2020, Cuma
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Kupa gelecek

Kupa gelecek

’un teknik patronu , “Zorlu bir süreçten geçiyoruz fakat hırsımız aynen devam ediyor. Bu takım, şampiyonluk kupasını kaldıracak” dedi.

1. Lig'de geri sayım sürerken şampiyonluk yarışındaki BB 'un Teknik Direktörü , iddialı konuştu. Zorlu bir süreçten geçtiklerini hatırlatan Özdilek, "Her anlamda zor oldu. İdman yapamadık, daha sonra takımımızda vakaya rastlandı. Maçlara hazırlanmak kolay olmayacak ama hırsımız aynen devam ediyor. Bunu kaybetmedik" diye konuştu.

TEK DÜŞÜNCE VAR
Tek bir hedefleri olduğunun altını çizen tecrübeli hoca, "Bu takımın sonuna kadar elinden geleni yapacağına inanıyorum. Şu anda 2. sıradayız. Tek düşüncemiz ilk iki içerisinde kalarak sezon sonunda 'e yükselmek. Karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu takım şampiyonluk kupasını Erzurum'a getirecek" ifadelerini kullandı. 47 puanla 2. sırada bulunan mavi-beyazlılar, lige dönüş maçında 'u ağırlayacak.

  1. 5.6.2020
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