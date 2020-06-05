Kupa gelecek
Erzurum’un teknik patronu Mehmet Özdilek, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz fakat hırsımız aynen devam ediyor. Bu takım, şampiyonluk kupasını kaldıracak” dedi.
TFF 1. Lig'de geri sayım sürerken şampiyonluk yarışındaki BB Erzurum'un Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, iddialı konuştu. Zorlu bir süreçten geçtiklerini hatırlatan Özdilek, "Her anlamda zor oldu. İdman yapamadık, daha sonra takımımızda vakaya rastlandı. Maçlara hazırlanmak kolay olmayacak ama hırsımız aynen devam ediyor. Bunu kaybetmedik" diye konuştu.
TEK DÜŞÜNCE VAR
Tek bir hedefleri olduğunun altını çizen tecrübeli hoca, "Bu takımın sonuna kadar elinden geleni yapacağına inanıyorum. Şu anda 2. sıradayız. Tek düşüncemiz ilk iki içerisinde kalarak sezon sonunda Süper Lig'e yükselmek. Karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu takım şampiyonluk kupasını Erzurum'a getirecek" ifadelerini kullandı. 47 puanla 2. sırada bulunan mavi-beyazlılar, lige dönüş maçında Eskişehirspor'u ağırlayacak.
- 5.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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