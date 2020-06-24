Son dakika: Yılmaz Vural'dan iyi haber geldi! Corona virüsü... - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Yılmaz Vural'dan iyi haber geldi! Corona virüsü...

Son dakika: 'dan geldi! Corona virüsü...

Son dakika: Yılmaz Vural'dan iyi haber geldi! Corona virüsü...

1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da geçtiğimiz günlerde yapılan corona virüsü testleri sonrası, dahil 11 ismin sonuçları pozitif olarak sonuçlanmıştı. 5 gündür hastanede karantina altında bulunan yeşil-siyahlıların dün yapılan antikor testleri negatif sonuçlandı.

1'inci Lig'de 19 Haziran Cuma günü yapılan corona virüsü testleri pozitif çıkınca Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantina altına alınan Akhisarspor Teknik Direktörü ve futbolcular , ile Vrsajevic'ten geldi. Son 5 gündür hastanede karantina altında ilaç tedavisi gören yeşil-siyahlılara dün yapılan PCR ve antikor testleri negatif sonuçlandı. Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a ve 3 oyuncumuza yapılan testler negatif sonuçlandı" ifadeleri kullanıldı.

Corona virüsü testleri pozitif olduğu için pazar günü oynanan Altay maçını kaçıran Vural ve futbolcular, üst üste yapılacak ikinci test de negatif çıktığı takdirde hastaneden taburcu edilecek. Akhisarspor'da tüm takım da Cesar Grup Ümraniyespor maçı öncesi cuma günü tekrar zorunlu corona virüsü testinden geçecek.

  1. 24.06.2020
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