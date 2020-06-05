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05 Haziran 2020, Cuma
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Ndao’yu devler istedi

Ndao’yu devler istedi

'ün Senegalli oyuncusu ile devlerin ilgilendiği ortaya çıktı. Devre arasında edilen Senegalli oyuncu, birçok kulübün dikkatini çekti.

Fatih Karagümrük'ün Senegalli oyuncusu ile devlerin ilgilendiği ortaya çıktı. Devre arasında edilen Senegalli oyuncu, birçok kulübün dikkatini çekti. 23 yaşındaki sağ kanatla Fransız Lille kulübünün ilgilendiği belirtilirken; 'den de F.Bahçe, gibi takımların dirsek temasında bulunduğu ileri sürüldü. Genç oyuncunun menajeri , bu takımların ilgisini doğrularken; "Oyuncunun gelişimi bizim için paradan daha önemli. Ndao'nun oynayabileceği bir takıma gitmesi lazım" ifadesini kullandı. Devre arasında geldiği ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşme imzalayan Ndao, 10 karşılaşmaya çıkarken; 2 kez ağları sarstı. Senegal'de 3 maçta görev yaptı ve skora katkı sağlayamadı.
  1. 5.6.2020
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