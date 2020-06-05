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05 Haziran 2020, Cuma
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Recep’e ’dan talip

Recep’e Avrupa’dan talip

, ve 'nin transferleri konusunda devleriyle görüşürken, yabancı kulüplerin Recep Yemişçi için sıraya girdiği öğrenildi.

, ve 'nin transferleri konusunda devleriyle görüşürken, yabancı kulüplerin Recep Yemişçi için sıraya girdiği öğrenildi. Bu sezon tecrübe kazanması için pilot takım Anadolu'ya kiralanan Recep'e 'dan Osasuna ve 'dan Hannover ile St. Pauli talip oldu. 21 yaşındaki stoperi satarak ciddi bir gelir sahibi olmayı hedefleyen Altınordu'nun sözleşmeye oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 30 pay alma maddesi koydurma konusunda da ısrarcı olduğu gelen haberler arasında.
  1. 5.6.2020
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