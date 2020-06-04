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04 Haziran 2020, Perşembe
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1. 'de müsabaka programları açıklandı!

TFF 1. Lig'de müsabaka programları açıklandı!

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve 'da yeniden başlayacak olan 1. 'in 29-32. hafta müsabaka programları açıklandı. İşte o program...

1. 'de heyecan 'da kaldığı yerden devam edecek. resmi sitesinden TFF 1. Lig'in 29-32. hafta müsabaka programını duyurdu.

İşte o program:





  1. 04.06.2020
  2. Güncelleme: 04.06.2020 17:26
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