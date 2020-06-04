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04 Haziran 2020, Perşembe
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Abdülkerim savaşı

Abdülkerim savaşı

'ın 'dan kiraladığı, bu sezon 27 maçta iki golle oynayan 25 yaşındaki stoper Bardakçı’yı ve A. da istiyor.

1. Lig'in iddialı ekiplerinden 'ın 'dan kiraladığı stoper Abdülkerim Bardakçı'ya ekiplerinin talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon Denizlispor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan, bu sezon da aynı mutluluğu Altay'da tatmak isteyen 25 yaşındaki defans oyuncusu için ve Alanya'nın devrede olduğu belirtildi. Konya'yla 2022'ye kadar kontratı olan Abdülkerim gelecek sezon kulübü tarafından değerlendirilmezse Süper Lig'den bir takım tercih edecek. Genç savunmacı, siyah-beyazlılarda bu sezon oynadığı 27 maçta 2 gol kaydetti.
  1. 4.6.2020
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