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30 Nisan 2020, Perşembe
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Seleznov iddialı geliyor

Seleznov iddialı geliyor

, futbolu özlediğini söyledi. Ligin başlamasını sabırsızlıkla beklediğinin altını çizen yıldız futbolcu, "'u yeniden 'de yer alması için elimden geleni yapacağım. Asla pes etmek yok. Tüm takım hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Bursaporlu Seleznov, futbolu özlediğini söyledi. Ligin başlamasını sabırsızlıkla beklediğinin altını çizen yıldız futbolcu, "'u yeniden 'de yer alması için elimden geleni yapacağım. Asla pes etmek yok. Tüm takım hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

  1. 30.4.2020
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