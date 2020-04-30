Seleznov iddialı geliyor
Bursaporlu Seleznov, futbolu özlediğini söyledi. Ligin başlamasını sabırsızlıkla beklediğinin altını çizen yıldız futbolcu, "Bursaspor'u yeniden Süper Lig'de yer alması için elimden geleni yapacağım. Asla pes etmek yok. Tüm takım hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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