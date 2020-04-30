Ozan Koç da radara girdi
Bursaspor'un sezon öncesinde profesyonel sözleşme imzaladığı Ozan İsmail Koç; Reims, Almeria, OH Leuven, Panathinaikos ve Cercle Brugge gibi takımların scoutları tarafından takibe alındı.
Bursaspor'un sezon öncesinde profesyonel sözleşme imzaladığı Ozan İsmail Koç; Reims, Almeria, OH Leuven, Panathinaikos ve Cercle Brugge gibi takımların scoutları tarafından takibe alındı. 19 yaşındaki futbolcu, Genç Milli Takımlar'da en çok koşu mesafesi ve en az pas hatası yapan isim olarak da göze batmıştı.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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