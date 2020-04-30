Ozan Koç da radara girdi

Bursaspor'un sezon öncesinde profesyonel sözleşme imzaladığı Ozan İsmail Koç; Reims, Almeria, OH Leuven, Panathinaikos ve Cercle Brugge gibi takımların scoutları tarafından takibe alındı. 19 yaşındaki futbolcu, Genç Milli Takımlar'da en çok koşu mesafesi ve en az pas hatası yapan isim olarak da göze batmıştı.