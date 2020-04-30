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30 Nisan 2020, Perşembe
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Ozan Koç da radara girdi

Ozan Koç da radara girdi

'un sezon öncesinde profesyonel sözleşme imzaladığı ; Reims, Almeria, Leuven, Panathinaikos ve gibi takımların scoutları tarafından takibe alındı.

'un sezon öncesinde profesyonel sözleşme imzaladığı Ozan İsmail Koç; Reims, Almeria, Leuven, Panathinaikos ve gibi takımların scoutları tarafından takibe alındı. 19 yaşındaki futbolcu, Genç Milli Takımlar'da en çok koşu mesafesi ve en az pas hatası yapan isim olarak da göze batmıştı.

  1. 30.4.2020
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