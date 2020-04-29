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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Menemen’in yeni hedefi Benjamin

Menemen’in yeni hedefi Benjamin

Kademeli olarak sahaya inen 'da teknik direktör Cenk Laleci bir yandan da Balkanlarda futbolcu araştırıyor.

Kademeli olarak sahaya inen 'da teknik direktör Cenk Laleci bir yandan da Balkanlarda futbolcu araştırıyor. Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna ve K.Makedonya liglerini araştıran Laleci'nin FC Shkupi'nin 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Benjamin Demir'i listesine aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin Makedon oyuncu için harekete geçtiği öğrenildi.
  1. 29.4.2020
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