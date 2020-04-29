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29 Nisan 2020, Çarşamba
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’nun cengaveri

Altınordu’nun cengaveri

'nun tecrübeli forveti , takımının adeta cengaveri oldu.

'nun tecrübeli forveti , takımının adeta cengaveri oldu. Teknik heyetin ilk tercihi olan Yasin, "Bir santrfor olarak gol sayım az olsa da savaşçı karakterimle takıma katkı sağladığıma inanıyorum. Oyun sistemimiz, daha çok kanat oyuncularının skor üretmesi üzerine kurgulanmış durumda. Altyapıdan yeni yıldızlar geliyor" diye konuştu.
  1. 29.4.2020
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