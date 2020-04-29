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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Aynı tesiste çalışıyorlar

Aynı tesiste çalışıyorlar

Koronavirüs, Karşıyaka ile 'u aynı sahada buluşturdu.

Koronavirüs, Karşıyaka ile 'u aynı sahada buluşturdu. Yıllardır iyi ilişkiler içinde olan iki kulüpten 3'üncü Lig'deki Karşıyaka, Çiğli Tesisleri'nde gruplar halinde idmanlara başlarken TFF 1'inci Lig'de büyükşehirler arası seyahat yasağına takılan Akhisarspor'un futbolcuları da yeşil-kırmızılıların tesislerinde çalışıyor.
  1. 29.4.2020
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