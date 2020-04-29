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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Pilot takım sıkıntıda

Pilot takım sıkıntıda

Altınordu'da gençlerin tecrübe kazanmaları için kiralık olarak gönderildikleri pilot takım Anadolu FK'da işler yolunda gitmiyor.

Altınordu'da gençlerin tecrübe kazanmaları için kiralık olarak gönderildikleri pilot takım Anadolu FK'da işler yolunda gitmiyor. ekibi, bitime 6 hafta kala 11 puan farkla düşme hattında yer alıyor.
  1. 29.4.2020
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