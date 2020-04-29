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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Altay Erdi’yi gözüne kestirdi

Altay Erdi’yi gözüne kestirdi

çalışmalarına şimdiden başlayan Altay, Keçiörengücü'nde forma giyen genç stoper 'e kanca attı.

çalışmalarına şimdiden başlayan Altay, Keçiörengücü'nde forma giyen genç stoper 'e kanca attı. Başkent ekibinde sergilediği başarılı performansla takımlarının da dikkatini çeken Erdi'yi Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun özellikle istediği belirtildi. 'da başlayan 23 yaşındaki Erdi'nin sözleşmesi 2022'de bitiyor.
  1. 29.4.2020
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