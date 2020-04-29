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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Koltuk krizi sona eriyor

Koltuk krizi sona eriyor

ve kulüpleri, yeni stadın koltuk renklerinin kırmızı-beyaz olmasında anlaştı.

'ya yeni yapılan stadın krize neden olan koltuk renginde mutabakata varıldı. Her iki takım taraftarının itirazda bulunduğu kırmızı-beyaz renklerde karar kılındı. Kulübü'nden yapılan açıklamada, yeni stattaki koltukların renklerinin kırmızı-beyaz olmasına ilişkin, "Şehrimizin iki güzide kulübü olan Adanaspor ve , yeni stattaki koltuk renkleriyle ilgili Valilik nezdinde daha önceki görüşmelerinde, şehirdeki iki kulübün ileride oynayacağı maçlarda herhangi bir sınırlama olmaksızın taraftarın bir arada maç izleme düşüncesine destek anlamında renklerimizin kullanılmasında mutabık kalmışlardır" ifadelerine yer verildi.
  1. 29.4.2020
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