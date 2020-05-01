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01 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Taha Onur ışık verdi

ışık verdi

Taha Onur ışık verdi

Altınordu'da bu sezon A takıma yükselen Takır, sergilediği performansla beğeni kazandı.

20 yaşındaki milli sağ bek, ilk kez deneyim yaşadığı 1. Lig'de 10 maçta görev yaparken alkış aldı. Keçiörengücü maçında omzundan sakatlanan , "O sakatlık olmasaydı çok daha iyi durumda olacaktım" dedi.

  1. 1.5.2020
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