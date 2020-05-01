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01 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Pablo Batalla Bursa’ya geliyor

Bursa’ya geliyor

Pablo Batalla Bursa’ya geliyor

Başkan , Timsah’ın efsane 10 numarası Arjantinli’nin teknik ekipte yer alacağını açıkladı. pazartesi günü topbaşı yapacak.

'da başarılı bir kariyer geçiren , bu kez hoca ya da yönetici olarak Timsah'a dönüyor. Müjdeyi, Spor'a konuşan başkan verdi. Arjantinli yıldızla konuştuğunu belirten başkan Mestan, "Sezon başında teknik ekipte yer alması için anlaşmıştık. Ancak 'de antrenör kursu açılmadığı için gelemedi. teknik ekibimizde veya isterse profesyonel yönetici kadromuzda bizimle birlikte olması için sözleştik" dedi. Öte yandan yeşil-beyazlı ekip, pazartesi günü Özlüce'de topbaşı yapacak.

  1. 1.5.2020
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