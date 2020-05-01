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01 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig ''Yaşı hem avantaj hem dezavantaj''

''Yaşı hem avantaj hem dezavantaj''

''Yaşı hem avantaj hem dezavantaj''

yarışının en iddialı takımlarından Akhisarspor'un yaş ortalaması hem avantaj hem dezavantaj olarak görülüyor.

29.3'lük ortalamasıyla 1. Lig'in en yaşlı ekibi olan Akigo, kalan 6 haftada şampiyonluk ve play-off tecrübeleri yaşamış futbolcularına güvenen temsilcisi, aynı zamanda 2.5 aylık ara sonrası yaşlı kadronun form tutmasından endişeli.

  1. 1.5.2020
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