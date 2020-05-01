''Yaşı hem avantaj hem dezavantaj''

29.3'lük ortalamasıyla TFF 1. Lig'in en yaşlı ekibi olan Akigo, kalan 6 haftada şampiyonluk ve play-off tecrübeleri yaşamış futbolcularına güvenen Manisa temsilcisi, aynı zamanda 2.5 aylık ara sonrası yaşlı kadronun form tutmasından endişeli.