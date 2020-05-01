Altay’da Paixao ile mutlu son

TFF 1. Lig'in iddialı kulüplerinden Altay, usta golcüsü Marco Paixao'yu bırakmadı. Geçen yıl 29 gol atıp rekorları altüst eden, bu sezon da 28 maçta 17 kez rakip fileleri sarsarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan Paixao, uzun süren pazarlıklar sonrası yönetimle el sıkıştı.