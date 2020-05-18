Son dakika: BB Erzurumspor'da ikinci testlerin sonuçları negatif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, "13 Mayıs'taki Covid-19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük tedavilerinin ardından bugün yine testleri yapılmış ve tamamının ikinci testleri de negatif çıkmıştır. Taburcu olduktan sonra 14 günlük karantina süreçleri devam edecektir." ifadelerine yer verildi.