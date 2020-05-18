Son dakika: BB Erzurumspor'da ikinci testlerin sonuçları negatif çıktı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor'dan ikinci test sonucunu açıkladı!

Son dakika: BB Erzurumspor'da ikinci testlerin sonuçları negatif çıktı

Son dakika: BB Erzurumspor'da ikinci testlerin sonuçları negatif çıktı

Son dakika corona virüsü haberleri... 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük aranın ardından yapılan ikinci testlerin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "13 Mayıs'taki Covid-19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük tedavilerinin ardından bugün yine testleri yapılmış ve tamamının ikinci testleri de negatif çıkmıştır. Taburcu olduktan sonra 14 günlük karantina süreçleri devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

  1. 18.05.2020
  2. Güncelleme: 19.05.2020 00:16
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