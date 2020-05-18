Levent Tüzemen: Liglerin 12 Haziran'da başlamasını UEFA istedi
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ana Haber'e canlı bağlanarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Liglerin 12 Haziran'da başlamasını UEFA'nın istediğini düşünüyorum ama ligi haziranın sonunda ve temmuz başında ya da ortasında da oynatabiliriz." dedi.
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