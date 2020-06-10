Altınordulu Hüseyin Atakan Üner'in son talibi Lille oldu!
Avrupa'nın dev kulüplerine oyuncu gönderen Altınordu'nun genç futbolcuları transferin gözdeleri haline geldi. Kırmızı-lacivertli kulübün 20 yaşındaki kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'e, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in talip olduğu ifade edildi.
Yetiştirdiği futbolcularla, Avrupa'nın dev kulüplerinin gündeminden düşmeyen Altınordu'da gözler şimdi Hüseyin Atakan Üner'e çevrildi. İngiliz ekibi Liverpool'un Ravil ve Burak'ı listesine almasının ardından kırmızı-lacivertli kulübün 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner, Fransız kulüplerinin gözdesi oldu. Monaco sezon içinde genç hücum oyuncusunun maçlarını canlı olarak takip etmişti.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Üner, Monaco'nun ardından milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille'nin listesine girdi. İki Fransız kulübünün Ümit Milli futbolcu Hüseyin'i kadrosuna katmak yarışa girmesi bekleniyor.
1.5 MİLYON EURO ARTI SONRAKİ SATIŞTAN PAY
İki sezon önce Altınordu'nun Denizlispor'dan transfer ettiği sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, merkez orta saha, forvet arkası ve sol kanatta da görev yapabiliyor. 2 ekibin Hüseyin için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 15 payı gözden çıkardığı öğrenildi.
Bu sezon ligde 26 maçta forma giyen Hüseyin 3 gol atarken 6 asist yaptı. Genç oyuncu, profesyonel olarak görev yaptığı 84 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandırırken 13 golün pasını verdi. 5'i Ümit Milli olmak üzere 10 kez ay-yıldızlı formayı giyme başarısını gösterdi.
- 10.06.2020
- Güncelleme: 10.06.2020 09:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altınordulu Hüseyin Atakan Üner'in son talibi Lille oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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