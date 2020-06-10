Altınordulu Hüseyin Atakan Üner'in son talibi Lille oldu! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Lille'e 3. Türk! Genç yıldıza talip oldular

Altınordulu 'in son talibi Lille oldu!

Altınordulu Hüseyin Atakan Üner'in son talibi Lille oldu!

Avrupa'nın dev kulüplerine oyuncu gönderen Altınordu'nun genç futbolcuları transferin gözdeleri haline geldi. Kırmızı-lacivertli kulübün 20 yaşındaki kanat oyuncusu 'e, ve 'in formasını giydiği Lille'in talip olduğu ifade edildi.

Yetiştirdiği futbolcularla, Avrupa'nın dev kulüplerinin gündeminden düşmeyen Altınordu'da gözler şimdi 'e çevrildi. İngiliz ekibi 'un Ravil ve Burak'ı listesine almasının ardından kırmızı-lacivertli kulübün 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner, Fransız kulüplerinin gözdesi oldu. Monaco sezon içinde genç hücum oyuncusunun maçlarını canlı olarak takip etmişti.

Yeni Asır'da yer alan habere göre Üner, Monaco'nun ardından milli futbolcular ve 'in de formasını giydiği Lille'nin listesine girdi. İki Fransız kulübünün Ümit Milli futbolcu Hüseyin'i kadrosuna katmak yarışa girmesi bekleniyor.

1.5 MİLYON EURO ARTI SONRAKİ SATIŞTAN PAY

İki sezon önce Altınordu'nun Denizlispor'dan ettiği sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, merkez orta saha, forvet arkası ve sol kanatta da görev yapabiliyor. 2 ekibin Hüseyin için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 15 payı gözden çıkardığı öğrenildi.

Bu sezon ligde 26 maçta forma giyen Hüseyin 3 gol atarken 6 asist yaptı. Genç oyuncu, profesyonel olarak görev yaptığı 84 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandırırken 13 golün pasını verdi. 5'i Ümit Milli olmak üzere 10 kez ay-yıldızlı formayı giyme başarısını gösterdi.


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  1. 10.06.2020
  2. Güncelleme: 10.06.2020 09:38
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