Hatayspor'dan gülümseten paylaşım! "Geliyoruz"
İlk 28 haftası tamamlanan ve TFF 1. Lig önümüzdeki hafta kaldığı yerden oynanmaya devam edecek. Lider Hatayspor'dan lige dönüşle ilgili gülümseten bir paylaşım geldi.
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından futbola dönüş başlıyor. Süper Lig'in ardından önümüzdeki hafta da TFF 1. Lig maçları kaldığı yerden oynanmaya devam edecek.
Ligde 53 puanla lider konumda bulunan Hatayspor'dan, futbola dönüşle ilgili gülümseten bir paylaşım geldi. Akdeniz temsilcisi, bir Türk filminden kesitler kullanarak yaptığı videoya "Lig başlıyor. Geliyoruz" yorumunu düştü.
Hatayspor'un bu paylaşımı taraftarlar tarafından da beğenildi.
Lig başlıyor????— Hatayspor (@Hatayspor_FK) June 12, 2020
GELİYORUZ????#Hatayspor pic.twitter.com/igs92u8L9e
- 12.06.2020
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Hatayspor'dan gülümseten paylaşım! "Geliyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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