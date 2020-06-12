Hatayspor'dan gülümseten paylaşım! "Geliyoruz" - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Hatayspor'dan gülümseten paylaşım! "Geliyoruz"

Hatayspor'dan gülümseten paylaşım! "Geliyoruz"

İlk 28 haftası tamamlanan ve 1. Lig önümüzdeki hafta kaldığı yerden oynanmaya devam edecek. Lider Hatayspor'dan lige dönüşle ilgili gülümseten bir paylaşım geldi.

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından futbola dönüş başlıyor. 'in ardından önümüzdeki hafta da 1. Lig maçları kaldığı yerden oynanmaya devam edecek.

Ligde 53 puanla lider konumda bulunan Hatayspor'dan, futbola dönüşle ilgili gülümseten bir paylaşım geldi. temsilcisi, bir Türk filminden kesitler kullanarak yaptığı videoya "Lig başlıyor. Geliyoruz" yorumunu düştü.

Hatayspor'un bu paylaşımı taraftarlar tarafından da beğenildi.

  1. 12.06.2020
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