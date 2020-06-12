Hatayspor'dan gülümseten paylaşım! "Geliyoruz"

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından futbola dönüş başlıyor. Süper Lig'in ardından önümüzdeki hafta da TFF 1. Lig maçları kaldığı yerden oynanmaya devam edecek.

Ligde 53 puanla lider konumda bulunan Hatayspor'dan, futbola dönüşle ilgili gülümseten bir paylaşım geldi. Akdeniz temsilcisi, bir Türk filminden kesitler kullanarak yaptığı videoya "Lig başlıyor. Geliyoruz" yorumunu düştü.

Hatayspor'un bu paylaşımı taraftarlar tarafından da beğenildi.