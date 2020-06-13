Timsah son nefeste
Süper Lig hesapları yapan Bursaspor, sezonun geride kalan 28 haftasında son anlarda bulduğu gollerle dikkatleri çekti.
Süper Lig'de Trabzonspor'dan sonra şampiyonluğu Anadolu'ya taşıyan ikinci ekip olma başarısını yakalayan Bursaspor, sezonun geride kalan 28 haftasında karşılaşmaların son anlarında bulduğu gollerle yarıştaki iddiasını sürdürdü. Bu sezon 43 kez rakip fileleri havalandırarak ligin de en golcü ekiplerinden biri haline gelen Timsah, bu gollerin 4'te 1'ini mücadelelerin son 10 dakikalık dilimlerinde buldu.
61-70 ARASI SUSTU
Bursaspor'un ikinci en etkili olduğu diğer bölümün ise 41-50'nci dakikalar arasını kapsaması dikkat çekti. Maçlarda ilk yarının son anlarında da etkili olan Timsah, hiç gol atamadığı 61-70'nci dakikalar arasındaki bölümde ise adeta dut yemiş bülbüle dönüyor. Öte yandan yeşilbeyazlı futbolcular, Özlüce tesislerindeki antrenmanlarla Keçiörengücü deplasmanı hazırlıklarını da sürdürüyor.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 13.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Timsah son nefeste haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.