Timsah son nefeste

Süper Lig'de Trabzonspor'dan sonra şampiyonluğu Anadolu'ya taşıyan ikinci ekip olma başarısını yakalayan Bursaspor, sezonun geride kalan 28 haftasında karşılaşmaların son anlarında bulduğu gollerle yarıştaki iddiasını sürdürdü. Bu sezon 43 kez rakip fileleri havalandırarak ligin de en golcü ekiplerinden biri haline gelen Timsah, bu gollerin 4'te 1'ini mücadelelerin son 10 dakikalık dilimlerinde buldu.



61-70 ARASI SUSTU

Bursaspor'un ikinci en etkili olduğu diğer bölümün ise 41-50'nci dakikalar arasını kapsaması dikkat çekti. Maçlarda ilk yarının son anlarında da etkili olan Timsah, hiç gol atamadığı 61-70'nci dakikalar arasındaki bölümde ise adeta dut yemiş bülbüle dönüyor. Öte yandan yeşilbeyazlı futbolcular, Özlüce tesislerindeki antrenmanlarla Keçiörengücü deplasmanı hazırlıklarını da sürdürüyor.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU