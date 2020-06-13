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13 Haziran 2020, Cumartesi
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usulü kutlama

Brezilya usulü kutlama

evinde oynayacağı maçıyla dönücek olan Keçiörengücü'nün dünkü idmanında usulü kutlama vardı.

evinde oynayacağı maçıyla dönücek olan Keçiörengücü'nün dünkü idmanında usulü kutlama vardı. Ülkemize Brezilyalı futbolcuların getirdiği doğum günü kutlaması, 28 yaşındaki Levy ve 23 yaşına giren Songül için yapıldı. Madinda ve Soner, arkadaşlarının yumurtalı saldırısından kurtulmayı başaramadı.
  1. 13.6.2020
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