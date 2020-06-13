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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Disiplinli olan kazanacak

Disiplinli olan kazanacak

Altınordu , kalan haftalarda taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, "Maçlar, çok enteresan pozisyonlara sahne olacak. Disiplini koruyan, maçın son anına kadar oyundan kopmayan takımların başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.

Altınordu , kalan haftalarda taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, "Maçlar, çok enteresan pozisyonlara sahne olacak. Disiplini koruyan, maçın son anına kadar oyundan kopmayan takımların başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.
  1. 13.6.2020
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