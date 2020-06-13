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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Koruk: Güçlü döneceğiz

Koruk: Güçlü döneceğiz

3. Lig 3. 'ta mücadele eden 'un tecrübeli golcüsü , lige güçlü dönmek istediklerini belirterek, "Kalan haftalarda iyi sonuçlara imza atmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

3. Lig 3. 'ta mücadele eden 'un tecrübeli golcüsü , lige güçlü dönmek istediklerini belirterek, "Kalan haftalarda iyi sonuçlara imza atmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
  1. 13.6.2020
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