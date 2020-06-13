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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Belirsizlik sıkıntısı

Belirsizlik sıkıntısı

Belediyespor'un tecrübeli kanat oyuncusu , "Pandemide hayat durdu. Bizim adımıza çok sıkıcı ve alışkın olmadığımız bir süreçti. Süreç belli olmadığı için sıkıntı çekiyoruz" diye konuştu.

Belediyespor'un tecrübeli kanat oyuncusu , "Pandemide hayat durdu. Bizim adımıza çok sıkıcı ve alışkın olmadığımız bir süreçti. Süreç belli olmadığı için sıkıntı çekiyoruz" diye konuştu.
  1. 13.6.2020
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