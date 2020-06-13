Altay’ın gözü Ege derbisinde - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Altay’ın gözü Ege derbisinde

’ın gözü Ege derbisinde

Altay’ın gözü Ege derbisinde

1. Lig'de ilk ikiye girerek doğrudan biletini cebine koymayı amaçlayan , gelecek hafta Akhisarspor ile oynayacağı Ege derbisine kilitlendi.

1. Lig'de ilk ikiye girerek doğrudan biletini cebine koymayı amaçlayan , gelecek hafta Akhisarspor ile oynayacağı Ege derbisine kilitlendi. Ligde son 6, iç sahada ise son 8 maçta yenilgi görmeyen siyah-beyazlı ekip, 43 puanla 7. sırada bulunuyor.
  1. 13.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay’ın gözü Ege derbisinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA