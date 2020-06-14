Altay golcüsü Paixao'ya güveniyor
Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen TFF 1. Lig dönüyor. Süper Lig yolundaki iddialı ekiplerden Altay'da gözler Portekizli golcü Marco Paixao'da olacak.
TFF 1'inci Lig'in iddialı takımlarından Altay'da kalan haftalarda tüm gözler Portekizli yıldız Marco Paixao'nun üzerinde olacak. Geçen sezon 29 gol atarak rekorlar kırdığı ligde bu sezon 17 golle yine krallık yarışında zirvede yer alan usta santrfor, siyah-beyazlı takımın Süper Lig yolundaki en önemli silahı olacak.
Paixao, 20 gole ulaşması durumanda 30 bin Euro ekstra bonus kazanacak. Kalan 6 haftada ilk olarak evinde zirve iddiası bulunan rakiplerinden Akhisarspor'la karşılaşacak İzmir ekibinde teknik heyetin büyük güven duyduğu Paixao, kendisi için özel önlem alacak rakip savunmaların kilidini açmaya çalışacak. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada kulübüyle sözleşme yenileyen tecrübeli forvet atacağı gollerle takımını Süper Lig'e çıkarmayı hedefliyor.
- 14.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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