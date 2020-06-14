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14 Haziran 2020, Pazar
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golcüsü Paixao'ya güveniyor

Altay golcüsü Paixao'ya güveniyor

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen 1. Lig dönüyor. yolundaki iddialı ekiplerden 'da gözler Portekizli golcü 'da olacak.

1'inci Lig'in iddialı takımlarından 'da kalan haftalarda tüm gözler Portekizli yıldız 'nun üzerinde olacak. Geçen sezon 29 gol atarak rekorlar kırdığı ligde bu sezon 17 golle yine krallık yarışında zirvede yer alan usta santrfor, siyah-beyazlı takımın yolundaki en önemli silahı olacak.

Paixao, 20 gole ulaşması durumanda 30 bin Euro ekstra bonus kazanacak. Kalan 6 haftada ilk olarak evinde zirve iddiası bulunan rakiplerinden Akhisarspor'la karşılaşacak ekibinde teknik heyetin büyük güven duyduğu Paixao, kendisi için özel önlem alacak rakip savunmaların kilidini açmaya çalışacak. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada kulübüyle sözleşme yenileyen tecrübeli forvet atacağı gollerle takımını Süper Lig'e çıkarmayı hedefliyor.

  1. 14.06.2020
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