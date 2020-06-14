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14 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe transferde gençlerden gidiyor! İşte sürpriz aday

'nin hedefinde var!

Fenerbahçe'nin hedefinde Murat Elkatmış var!

Transferde gelecek sezon için genç futbolculara yönelen , adaylarını 'den belirlemeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın, Menemenspor'da forma giyen 19 yaşındaki 'ı istediği öğrenildi.

1. Lig takımlarından Ekol Göz Menemenspor'un vitrine çıkardığı genç yıldız oyuncularına teklifleri gelmeye devam ediyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-lacivertli ekibinin vitrine çıkardığı 19 yaşındaki isterken, savunma hattında görev yapan Ali Keten'e de Kasımpaşa'nın ardından bir başka ekipleri Alanyaspor ve Gençlerbirliği de talip oldu.

İzmir ekibinin, sezon başında 3. Lig temsilcisi Kocaelispor'dan renklerine kattığı 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi devam ederken yönetimin gelen teklifleri sezon sonu masaya yatıracağı öğrenildi.

Futbol şube sorumlusu Recep Ersoy, takımda birçok genç oyuncunun bulunduğunu belirterek, "Yetenekli futbolcularımıza teklif gelmesi ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Gençlerimize gelen teklifleri sezon sonu değerlendireceğiz" dedi.


  1. 14.06.2020
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