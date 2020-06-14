Vedat Muriqi Trabzonspor'a karşı oynayacak mı? Belli oldu!
Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Karşılaşmada yedek soyunan Vedat Muriqi, sonradan oyuna girmiş ve penaltı golüyle eşitliği sağlamıştı. Peki Muriqi, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanacak Trabzonspor maçında sahada olacak mı? İşte cevabı...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u ağırlamış ve karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrılmıştı.
Bu maçta yedek soyunan Vedat Muriqi, sonradan oyuna girmiş ve attığı penaltı golüyle sarı lacivertliler adına eşitliği sağlayan isim olmuştu.
Taraftarlar, Muriqi'nin bu mücadelede yedek soyunmasının ardından 'acaba Trabzonspor maçında da yedek mi olacak?' sorusunu akıllara getirmişti.
NEDEN YEDEK OLDUĞU BELLİ OLDU
Milliyet'in haberine göre Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Vedat Muriqi riske edilmek istenmediği için yedek oturdu. Öte yandan Kosovalı golcü, kupa maçında sahada olacak.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 11:40
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