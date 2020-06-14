Ozan Tufan'da korkutan senaryo! Eskiye mi dönüyor?
Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla sıkça eleştirilen ve bu sebeple Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde adeta yeniden doğmuş ve Alanya formasıyla alkış toplamıştı. Bu sezon Fenerbahçe ile yeni bir sayfa açan ve sözleşmesi yenilenen Ozan Tufan, aldığı fazla kiloları sonrası ‘Acaba performansının düşük olduğu o kilolu günlerine mi dönüyor?’ dedirtti.
İnişli çıkışlı performansı sebebiyle kadro dışı bırakılan, Alanya'ya kiralık gönderilince kendine gelen Ozan Tufan, sözleşme yeniledikten sonra düşüşe geçti.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sezon başındaki fit görüntüsünden uzak olan Ozan'ın yedi kilo fazlası olduğu, yağ oranının da yüzde 15'e kadar çıktığı öğrenildi.
Milli oyuncu, ekstra idman ve diyetle ideal kilosuna dönmeye çalışıyor.
SERGEN YALÇIN FAYDA OLMUŞTU AMA...
Geçtiğimiz sezon Ozan Tufan, Alanyaspor formasıyla istikrarlı bir görüntü çizmişti.
Şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Yalçın, o dönem konu ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz. Çok uzun bir süreç geçirdi. Tekrar içeriye girmesi zaman alacak. Biz de ona zaman veriyoruz ve uygun olan zamanda kullanmaya çalışıyoruz." demişti.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 12:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ozan Tufan'da korkutan senaryo! Eskiye mi dönüyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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