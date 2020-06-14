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14 Haziran 2020, Pazar
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! Gustavo'nun dönüşü muhteşem oldu

General! Gustavo'nun dönüşü muhteşem oldu

ağlarına yolladığı füzeyle 'ye haftalar sonra galibiyet sevinci yaşatan Gustavo, en çok konuşulan adam oldu. Bu sezon formasını giydiği Fenerbahçe’nin vazgeçilmezleri arasına giren Sambacı, farkını önceki gün bir kez daha gösterdi.

Attığı müthiş golle takımını karşısında zafere taşıyan yıldız oyuncu, istatistikleriyle de lider olduğunu kanıtladı. Sahada basmadık yer bırakmayan, oyundan hiç kopmayan 33 yaşındaki oyuncu için "Yeni kaptan" denmeye de başladı.

Kayseri ağlarına yolladığı füzeyle 'ye haftalar sonra galibiyet sevinci yaşatan Gustavo, en çok konuşulan adam oldu. Attığı golün yanı sıra mücadelesiyle takdir toplayan 33 yaşındaki futbolcu, lakabı ''in hakkını verdi. Sarı-lacivertlilerin sahadaki lideri olan Sambacı, Kayseri karşısında sahada basmadık yer bırakmazken, mücadeleden de bir an olsun kopmadı. Takımının en istikrarlı ismi olan Brezilyalı futbolcu, istatistikleriyle de öne çıkmayı başardı.

ÜLKESİNDEN ÖVGÜLER
kariyerinde attığı 3 golü de ceza sahası dışından bulan Gustavo, maçında toplam 66 kez topla buluştu. 95.9 gibi çok yüksek bir pas yüzdesiyle oynayan tecrübeli futbolcu, girdiği ikili mücadelelerin ise yüzde 80'ini kazandı. 3 şutundan biri gol olan, diğeri ise direkte patlayan 1 şutu direkte dönen sambacı, ülkesi 'da da gündem oldu. Globe Esporte, 'nun müthiş bir golle F.Bahçe'yi zafere taşıdığını yazarken, övgü dolu sözler kullandı.

'KAPTANLIK ONA YAKIŞIR'
Gustavo'nun önceki günkü müthiş performansının ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada binlerce yorum yaptı. Sambacı'ya övgü dolu sözler sarfeden 12. adam, Emre Belözoğlu'nun ardından kaptanlık pazubandının bu futbolcuya verilmesi gerektiğini yazdı. Yorumlar arasında, "Kaptan ona yakışır" ifadeleri çok kullanıldı.

İŞTE GUSTAVO'NUN SIRRI
Luiz Gustavo, Kayserispor maçının ardından yaşıyla ilgili bir soruya şu cevabı vermişti: "Yaşım 30'un üzerinde. oynamak 30'dan sonra her yıl zorlaşır. Bir fark yaratmak istiyorsanız her geçen yıl daha çok çalışmalısınız. Her geçen gün daha çok çalışmaya, kendime daha çok dikkat etmeye çalışıyorum. Sanırım işin sırrı bu."

  1. 14.6.2020
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