Rui Vitoria için flaş iddia
Fenerbahçe’nin Portekizli hocaya yıllık 2.5 milyon euro’luk teklif yaptığı iddia edildi.
Kalan haftalar için Tahir Karapınar'ı takımın başına getiren Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesi hoca arayışları devam ediyor. Gündeminde birçok isim bulunan sarı-lacivertliler için bu kez Suudi Arabistan'da bir iddia ortaya atıldı. Fenebahçe Yönetimi'nin Al Nassr ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Rui Vitoria'ya yıllık 2.5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi. Arap ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 50 yaşındaki teknik adamın da Kanarya'ya sıcak baktığı ileri sürüldü.
8 KEZ KUPA KALDIRDI
Kariyerinde Fatima, Ferreira, Guimaraes, Benfica ve Al Nassr'ı çalıştıran Vitoria, 8 kez kupa sevinci yaşadı. Benfica ile 2 lig, 2 Portekiz Kupası, 2 Süper Kupa kazanan Portekizli hoca, Al Nassr'la da 1 Suudi Arabistan şampiyonluğu, 1 de Suudi Arabistan Kupası kaldırdı.
- 14.6.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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