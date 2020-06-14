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14 Haziran 2020, Pazar
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için flaş iddia

Rui Vitoria için flaş iddia

’nin Portekizli hocaya yıllık 2.5 milyon euro’luk teklif yaptığı iddia edildi.

Kalan haftalar için 'ı takımın başına getiren 'de gelecek sezon öncesi hoca arayışları devam ediyor. Gündeminde birçok isim bulunan sarı-lacivertliler için bu kez 'da bir iddia ortaya atıldı. Fenebahçe Yönetimi'nin ile sezon sonu sözleşmesi bitecek 'ya yıllık 2.5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi. Arap ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 50 yaşındaki teknik adamın da Kanarya'ya sıcak baktığı ileri sürüldü.

8 KEZ KUPA KALDIRDI
Kariyerinde Fatima, Ferreira, Guimaraes, ve Al Nassr'ı çalıştıran Vitoria, 8 kez kupa sevinci yaşadı. Benfica ile 2 lig, 2 Portekiz Kupası, 2 kazanan Portekizli hoca, Al Nassr'la da 1 Suudi Arabistan şampiyonluğu, 1 de Suudi Arabistan Kupası kaldırdı.

  1. 14.6.2020
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