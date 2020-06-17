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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Serdar Aziz belirsizliği! Sakatlık...

'de belirsizliği! ...

Fenerbahçe'de Serdar Aziz belirsizliği! Sakatlık...

'de sakatlığı bulunan 'in 'in 28. haftasındaki karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli yıldızın tedavisine başlandığı ve özel programla çalıştığı kaydedildi.

yarı finalinde oynanan - karşılaşmasında sakatlanan 'in tedavisine başlandı.

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Trabzonspor maçında aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Aziz, dizindeki ağrı nedeniyle takımdan ayrı özel programla çalıştı.

Milli oyuncunun, 'in 28. haftasında oynanacak olan maçında sahada yer alıp almayacağının henüz netleşmediği kaydedildi.

  1. 17.06.2020
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