Fenerbahçe'de Serdar Aziz belirsizliği! Sakatlık...
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in Süper Lig'in 28. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli yıldızın tedavisine başlandığı ve özel programla çalıştığı kaydedildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Serdar Aziz'in tedavisine başlandı.
TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Trabzonspor maçında aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Aziz, dizindeki ağrı nedeniyle takımdan ayrı özel programla çalıştı.
Milli oyuncunun, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçında sahada yer alıp almayacağının henüz netleşmediği kaydedildi.
- 17.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz belirsizliği! Sakatlık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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