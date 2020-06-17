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Fenerbahçe'ye rakip çıktı! Bjelica'ya talip var

Takımı sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'a emanet eden Fenerbahçe, gelecek sezon için ise Nenad Bjelica ile görüşmelerini sürdürüyordu. Sarı-lacivertlilerin işleri ağırdan almasıyla Hırvat teknik adamın talipleri arttı. Bjelica'ya son olarak La Liga'dan bir takımın talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

17 Haziran 2020 Çarşamba 19:37 Güncelleme: 17.06.2020 19:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





