Fenerbahçe'ye rakip çıktı! Bjelica'ya talip var - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye rakip çıktı! Bjelica'ya talip var

Takımı sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'a emanet eden Fenerbahçe, gelecek sezon için ise Nenad Bjelica ile görüşmelerini sürdürüyordu. Sarı-lacivertlilerin işleri ağırdan almasıyla Hırvat teknik adamın talipleri arttı. Bjelica'ya son olarak La Liga'dan bir takımın talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
17 Haziran 2020 Çarşamba 19:37 Güncelleme: 17.06.2020 19:37
Fenerbahçe'ye rakip çıktı! Bjelica'ya talip var

Fenerbahçe'nin en kuvvetli teknik adam adayı olan Hırvat Nenad Bjelica'dan yeni açıklamalar geldi.

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Fenerbahçe'ye rakip çıktı! Bjelica'ya talip var

Görüşmelerin yavaşladığını belirten Bjelica, "Dinamo Zagreb'ten ayrıldığımdan bu yana Fenerbahçe ile temasım var. Görüşmeler devam ediyor ama hiçbir şeyi somutlaştıramadık.

Fenerbahçe'ye rakip çıktı! Bjelica'ya talip var

Fenerbahçe ile yaptığım görüşmelerin nasıl sona ereceğini söylemek benim için çok zor.

Fenerbahçe'ye rakip çıktı! Bjelica'ya talip var

Bu corona virüsü süreci de görüşmeleri yavaşlattı, işimizi zorlaştırdı. Çünkü, Türkiye'deki birçok kulübün personelinde ve oyuncularında corona virüsü çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'ye rakip çıktı! Bjelica'ya talip var

LA LIGA'DAN TALİP ÇIKTI

Sezon sonuna kadar mevcut teknik ekiple yola devam edecek olan Fenerbahçe'de uzun süre gündemde yer alan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya La Liga'dan talip çıktı.

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