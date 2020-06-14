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Teklif hazır! Fenerbahçe'ye 25'lik gol makinesi

Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe santrfor transferinde atağa kalktı. Vedat Muriqi'nin yanına en az bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi'ni (Eredivisie) sallayan isim için teklifini hazırladı. 25 yaşındaki futbolcu için kulübünün de pazarlıkta kolaylık sağlayabileceği ifade edildi.

14 Haziran 2020 Pazar 06:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





