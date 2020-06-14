Teklif hazır! Fenerbahçe'ye 25'lik gol makinesi

Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe santrfor transferinde atağa kalktı. Vedat Muriqi'nin yanına en az bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi'ni (Eredivisie) sallayan isim için teklifini hazırladı. 25 yaşındaki futbolcu için kulübünün de pazarlıkta kolaylık sağlayabileceği ifade edildi.
14 Haziran 2020 Pazar 06:39
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Önümüzdeki sezonun şampiyonluk kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba içerisinde olan Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor.
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Sarı-lacivertlilerde kalan maçlarda Tahir Karapınar ve teknik heyet takımla birlikte sahaya çıkacak ve yeni hoca konusu sezon sonuna kadar rafa kalkmış durumda.
Yaz transfer dönemi öncesi eksik bölgelerini belirleyen sarı-lacivertliler temaslarını yapmaya başladı.
Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi.