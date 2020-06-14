Teklif hazır! Fenerbahçe'ye 25'lik gol makinesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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Teklif hazır! Fenerbahçe'ye 25'lik gol makinesi

Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe santrfor transferinde atağa kalktı. Vedat Muriqi'nin yanına en az bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi'ni (Eredivisie) sallayan isim için teklifini hazırladı. 25 yaşındaki futbolcu için kulübünün de pazarlıkta kolaylık sağlayabileceği ifade edildi.
14 Haziran 2020 Pazar 06:39
Teklif hazır! Fenerbahçe'ye 25'lik gol makinesi

Önümüzdeki sezonun şampiyonluk kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba içerisinde olan Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor.

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Teklif hazır! Fenerbahçe'ye 25'lik gol makinesi

Sarı-lacivertlilerde kalan maçlarda Tahir Karapınar ve teknik heyet takımla birlikte sahaya çıkacak ve yeni hoca konusu sezon sonuna kadar rafa kalkmış durumda.

Teklif hazır! Fenerbahçe'ye 25'lik gol makinesi

Yaz transfer dönemi öncesi eksik bölgelerini belirleyen sarı-lacivertliler temaslarını yapmaya başladı.

Teklif hazır! Fenerbahçe'ye 25'lik gol makinesi

Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi.

Teklif hazır! Fenerbahçe'ye 25'lik gol makinesi

MEVLÜT ERDİNÇ BEKLENENİ VEREMEDİ!
Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mevlüt Erdinç beklenen katkıyı sağlayamadı.

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