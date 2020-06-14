Galatasaray Mert Hakan'da ücreti yatırdı! Fenerbahçe...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer çekişmesine neden olan Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ta mutlu sona ulaşan taraf sarı-kırmızılılar oldu. Galatasaray'ın imza parasını yatırdığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri