Galatasaray Mert Hakan'da ücreti yatırdı! Fenerbahçe...
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer çekişmesine neden olan Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ta mutlu sona ulaşan taraf sarı-kırmızılılar oldu. Galatasaray'ın imza parasını yatırdığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
14 Haziran 2020 Pazar 08:49
Güncelleme: 14.06.2020 08:49
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Galatasaray aylar önce prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş transferinde mutlu sona ulaştı...
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Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp 4 yıllık ön protokol imzalattığı 25 yaşındaki orta sahanın hesabına, 15 Haziran tarihine kadar ödemesi gereken 500 bin Euro imza parasını yatırdı.
Böylece haftalardır yıldız oyuncunun peşinden koşan Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirme ihtimali kalmadı. Galatasaray bir anlamda Vedat Muriqi'nin rövanşını Mert Hakan'la almış oldu.
SIRADA EMRE KILINÇ VAR Bu sezonu Sivasspor'da tamamlayacak Mert Hakan'ın takımından ayrılacağını hocası Rıza Çalımbay da açıklamıştı.
Sözleşmesini uzatmayan ve serbest kalacak olan tecrübeli orta saha için Galatasaray bonservis ücreti ödemeyecek.