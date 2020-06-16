Timsah iddialı

TFF 1. Lig'de Süper Lig yarışı yapan 3. sıradaki Bursaspor, tamamen şampiyonluğa kilitlendi. Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Keçiörengücü deplasmanı öncesinde, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetimini ağırladı. Ziyarette konuşan Başkan Mestan, "Koronavirüs nedeniyle daha da uzayan zorlu maratonu başarıyla neticelendirmemize 6 hafta kaldı. Şehir dinamiklerimiz, taraftarlarımız, yönetimimiz, teknik kadromuz ve futbolcu grubumuzla kenetlenerek hedefe ulaşacağız. Bu süreçte başından beri yanımızda olan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" diye iddialı konuştu.