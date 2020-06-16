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16 Haziran 2020, Salı
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Timsah iddialı

Timsah iddialı

Başkanı , 1. Lig'de kalan 6 haftada birlik ve beraberlikle ait oldukları 'e çıkacaklarını inandıklarını söyledi.

1. Lig'de yarışı yapan 3. sıradaki , tamamen şampiyonluğa kilitlendi. Başkanı , Keçiörengücü deplasmanı öncesinde, Bursaspor Başkanı ve yönetimini ağırladı. Ziyarette konuşan Başkan Mestan, "Koronavirüs nedeniyle daha da uzayan zorlu maratonu başarıyla neticelendirmemize 6 hafta kaldı. Şehir dinamiklerimiz, taraftarlarımız, yönetimimiz, teknik kadromuz ve futbolcu grubumuzla kenetlenerek hedefe ulaşacağız. Bu süreçte başından beri yanımızda olan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" diye iddialı konuştu.

  1. 16.6.2020
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