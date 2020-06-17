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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Bahane kalmadı

Bahane kalmadı

virajını atlatmak istediklerini belirten Timsah’ın hocası , “Hiçbir bahanemiz kalmadı. Mutlu sona ulaşacağız” dedi.

Bursaspor Direktörü İbrahim , virajını sağ salim atlatmak istediklerini söyledi. Kulüp kanalına konuşan Üzülmez, artık hiçbir bahanelerinin kalmadığını söyleyerek, "Saha şartları çok da olumlu değil. Oyuncularıma güveniyorum, kenetlendiler. Umarım bunun karşılığını sahaya dökeriz. Bizim de zorlandığımız kadro var. Hazır olan bir oyuncu grubu var. Teknik adamlar da 'keşke böyle zorlanalım' derler. Alternatifli bir kadromuz var. Keçiören'e karşı iyi bir maç çıkartıp beklentilere cevap vermek istiyoruz. Taraftarın istediği oyunla da 3 puanla mutlu şekilde döneriz inşallah 'dan" değerlendirmesini yaptı.
  1. 17.6.2020
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