Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi! - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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'da dönemi sona erdi!

Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi!

1. Lig ekiplerinden 'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Yeşil-beyazlı takım, ile karşılıklı olarak anlaşarak yolları ayırdı.

Son olarak 1. Lig'de Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan 'da ile yollar ayrıldı.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İbrahim Üzülmez ve ekibinin geçmiş alacakları dışında herhangi bir talebi olmamıştır. Kendisi ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

ÜZÜLMEZ'DEN VEDA MESAJI!
TFF 1. Lig'in 29. haftasında dün akşam deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Bursaspor'da, görevden ayrılan teknik direktör İbrahim Üzülmez, camiaya veda mesajı yayınladı. Üzülmez, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Görev yapmaktan mutluluk duyduğum Bursaspor teknik direktörlüğünden bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreç içerisinde bana destek olan Bursaspor taraftarına, sayın başkan Mesut Mestan ve yönetimine, futbolcularıma ve tüm çalışan emekçi kardeşlerime ben ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlar için de başarılar diliyorum."


  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 21.06.2020 20:08
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