Bursaspor Abdou Razack Traore'yi kiraladı - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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'yi kiraladı

Bursaspor Abdou Razack Traore'yi kiraladı

1'inci Lig ekibi , lideri dan 'yi sezon sonuna kadar kiraladı.  31 yaşındaki orta saha, ile oynanacak maçta şans bulması halinde forma giyebilecek.

Devre arası döneminin sona ermesine az bir süre kala Kulübü, yaklaşık bir aydır yoğun çaba harcadığı transferi için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı. Bursaspor Başkanı ve sportif direktör Selçuk Erdoğan'ın, Başkanı ve Traore ile yaptığı görüşmeler sonucunda deneyimli oyuncu, sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralandı. Bu gece saatlerinde Bursa'ya gelecek oyuncunun lisansının da yarın çıkarılacağı bildirildi.
Abdou Razack Traore, Bursaspor'un 1'inci Lig'de 2 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı maçında teknik direkör İbrahim Üzülmez'in şans vermesi halinde forma giyebilecek.
Demir Grup Sivasspor ile 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Traore, bu sezon 9'u lig, 4'ü ise olmak üzere toplamda 13 maça çıkarken ikişer gol ve asist kaydetti.

  1. 29.01.2020
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