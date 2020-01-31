"Süper olacak"
Sivas’tan sezon sonuna kadar kiralanan yıldız futbolcu, “Kadromuz çok iyi. Süper Lig’e çıkacağız” dedi. Başkan Mestan, “Zirvede bitireceğiz” diye konuştu.
Bursaspor, Sivas'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Abdou Razack Traore ile sözleşme imzaladı. Törende konuşan Başkan Mesut Mestan, Süper Lig'e çıkmak için transfer edilen 5 futbolcunun takıma direkt katkı sağlayacağını bildirdi. Mestan, "İnşallah sezon sonu hedeflediğimiz yerde oluruz. Biz buradan şampiyon çıkmak istiyoruz. İnşallah ilk ikinin içinde çıkarız. Bütün planlarımız buna göre" dedi.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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