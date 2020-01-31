"Süper olacak"

Bursaspor, Sivas'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Abdou Razack Traore ile sözleşme imzaladı. Törende konuşan Başkan Mesut Mestan, Süper Lig'e çıkmak için transfer edilen 5 futbolcunun takıma direkt katkı sağlayacağını bildirdi. Mestan, "İnşallah sezon sonu hedeflediğimiz yerde oluruz. Biz buradan şampiyon çıkmak istiyoruz. İnşallah ilk ikinin içinde çıkarız. Bütün planlarımız buna göre" dedi.