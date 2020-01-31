"Süper olacak" - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri "Süper olacak"

"Süper olacak"

"Süper olacak"

’tan sezon sonuna kadar kiralanan yıldız futbolcu, “Kadromuz çok iyi. ’e çıkacağız” dedi. Başkan Mestan, “Zirvede bitireceğiz” diye konuştu.

, 'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Abdou Razack Traore ile sözleşme imzaladı. Törende konuşan Başkan , 'e çıkmak için transfer edilen 5 futbolcunun takıma direkt katkı sağlayacağını bildirdi. Mestan, "İnşallah sezon sonu hedeflediğimiz yerde oluruz. Biz buradan şampiyon çıkmak istiyoruz. İnşallah ilk ikinin içinde çıkarız. Bütün planlarımız buna göre" dedi.

  1. 31.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Süper olacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN