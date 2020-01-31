Menemen’den çift imza
Menemen, Göztepe'den Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı. 24'lük forvet ilk yarıyı Adana Demir'de geçirmiş ve 11 maçta 4 gol atmıştı.
Menemen, Göztepe'den Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı. 24'lük forvet ilk yarıyı Adana Demir'de geçirmiş ve 11 maçta 4 gol atmıştı. İzmir ekibi, yine A. Demir'den orta saha Levent Ayçiçek ile de anlaştı. 25'lik futbolcu 10 maçta; 1 gol, 2 asist yapmıştı.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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