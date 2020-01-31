Menemen’den çift imza

Menemen, Göztepe'den Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı. 24'lük forvet ilk yarıyı Adana Demir'de geçirmiş ve 11 maçta 4 gol atmıştı. İzmir ekibi, yine A. Demir'den orta saha Levent Ayçiçek ile de anlaştı. 25'lik futbolcu 10 maçta; 1 gol, 2 asist yapmıştı.