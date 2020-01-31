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31 Ocak 2020, Cuma
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’den çift imza

Menemen’den çift imza

'den 'yı sezon sonuna kadar kiraladı. 24'lük forvet ilk yarıyı 'de geçirmiş ve 11 maçta 4 gol atmıştı.

, 'den 'yı sezon sonuna kadar kiraladı. 24'lük forvet ilk yarıyı 'de geçirmiş ve 11 maçta 4 gol atmıştı. ekibi, yine A. Demir'den orta saha Levent Ayçiçek ile de anlaştı. 25'lik futbolcu 10 maçta; 1 gol, 2 asist yapmıştı.

  1. 31.1.2020
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