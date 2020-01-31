Mujan Ümraniye’de

Cesar Grup Ümraniye, Hırvat kanat Tonci Mujan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Bonservisi Slovenya'nın NK Domzale takımında olan Mujan'ın satın alma opsiyonunun da bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 maça çıktı ve 6 asist yapmayı başardı. Ümraniye ocak ayın transfer döneminde Tomislav Glumac (stoper), Süleyman Özer (kaleci), Mücahit Can (santrfor) ve Erdem Seçkin'i (orta saha) kadrosuna kattı.