Mujan Ümraniye’de
24 yaşındaki Hırvat kanat, sezon sonuna kadar kiralandı.
Cesar Grup Ümraniye, Hırvat kanat Tonci Mujan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Bonservisi Slovenya'nın NK Domzale takımında olan Mujan'ın satın alma opsiyonunun da bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 maça çıktı ve 6 asist yapmayı başardı. Ümraniye ocak ayın transfer döneminde Tomislav Glumac (stoper), Süleyman Özer (kaleci), Mücahit Can (santrfor) ve Erdem Seçkin'i (orta saha) kadrosuna kattı.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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